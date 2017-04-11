Командующий ВМФ Турции прибыл в Азербайджан

2017-04-11 13:36 | www.oxu.az | 2

Командующий Военно-Морским Флотом Турции адмирал Бюлент Бостаноглу 11 апреля прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в пресс-службе Минобороны сообщили, что в ходе визита планируется ряд встреч в министерстве обороны.

Делегация во главе с Б.Бостаноглу проведет встречи с командованием ВМФ Азербайджана, а также ознакомится с высшей военной школой имени Гейдара Алиева.

Визит продлится до 14 апреля.

Н.О.