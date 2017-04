Растет число участников Бакинского шопинг-фестиваля

2017-04-11 16:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- Группа компаний NOVCO присоединилась к Бакинскому шопинг-фестивалю.

Как говорится в сообщении Конгресс-бюро шопинг-фестиваля, распространенном во вторник, с 10 апреля по 10 мая в рамках Бакинского шопинг-фестиваля у жителей Баку и гостей нашего города будет возможность приобрети товары, предоставляемые со стороны одного из лидеров розничной торговли страны, познакомившим азербайджанских покупателей с всемирно известными американскими, британскими, испанскими, французскими и другими брендами – группы компаний NOVCO, оператора программы Mybrands.

Во время Бакинского шопинг-фестиваля в магазинах Mybrands объявляется 10-процентная скидка на все новые коллекции и 30-процентная скидка на избранные товары. А также, каждую неделю Mybrands будет радовать своих покупателей новыми акциями в рамках Бакинского шопинг- фестиваля.

Туристы и местные жители, сделавшие покупки на сумму 100 манатов и выше в магазинах United Colors of Benetton, Sisley, Hackett, Six, Accessorize, Monnalisa, Adidas, Coast, Liu Jo, Bebe, Pablosky, Coccinele, ADL, Monsoon, BCBGMAXAZRIA, Tara Jarmon, Pylones, OVS, Juicy couture, Tommy, İ am, Benetton, Pimkie, ADL, Lacoste, I am Bravo, входящих в группу компаний NOVCO, смогут вернуть НДС от потраченной суммы.

Также сообщаем, что кафе Second Cup и Bagel Bar, входящие в группу компаний NOVCO, также присоединились к Бакинскому шопинг-фестивалю. Клиенты этих заведений смогут получить НДС от потраченной суммы, если она составит 100 манатов и выше.

Перечисленные магазины предлагают свои товары туристам и гражданам Азербайджана на выгодных условиях. Важно помнить, что покупатели смогут получить обратно НДС при покупках в магазинах, отмеченных стикерами “Baku Shopping Festival – Tax Free”.

Количество магазинов, присоединяющихся к Бакинскому шопинг-фестивалю, растет с каждым днем. Со списком магазинов, прошедших регистрацию, а также присоединившихся к фестивалю, можно ознакомиться по ссылке http://bakushopfest.com/ru/our-stores/. До 10 мая эти магазины будут радовать покупателей выгодными предложениями.

Если вы хотите приобрести любимые товары по выгодным ценам, а вдобавок получить обратно часть потраченных средств, спешите делать покупки в магазинах-участниках Бакинского шопинг-фестиваля.

Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.