Источник назвал возможную дату визита главы МИД Сирии в Москву
2017-04-11 17:02 | www.trend.az | 3
Визит главы МИД Сирии Валида Муаллема в РФ может состояться уже в эту пятницу, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
"Рассчитываем, что он прилетит в Москву в пятницу", — сказал собеседник агентства.
Ранее в посольстве Сирии в Москве РИА Новости сообщили, что Муаллем в скором времени посетит в Москву на фоне последних событий вокруг Идлиба и бомбардировки США сирийской военной базы в Хомсе.