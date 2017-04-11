Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evet çıkarsa hemen parlamentoya idamla ilgili karar taslağı gelecek

2017-04-11 17:38 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan inşallah evet ile sandıklar patladığı takdirde hemen parlamentoya idamla ilgili karar taslağı gelecek. Sayın Bahçeli evet diyor, Sayın Yıldırım da aynı. Kılıçdaroğlu da geçenlerde desteklerim dedi değil mi? Desteklemezse ne olur? Bir referandum da onun için yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

İnanıyorum Pazar akşamı Urfa bir başka destan yazacak. Urfalı topraklarını işgalden kurtardı ama Urfalı’nın mücadelesi bitmedi. Urfa son 2 yıldır terörle mücadelede 15 şehit verdi. Ayrıca 15 Temmuz gecesi İstanbul’da 4 Urfalı kardeşimiz şehit oldu.

Birecikli, Suruçlu kardeşlerimiz için Cerablus kendi canlarından bir parça değil mi? Harranlı, Akçakaleli kardeşlerimiz için Tel Abyad, Rakka kendi canlarından bir parça değil mi? Ceylanpınar'la Resulayn'ın, Haseke'nin ayrı düşünülebilmesi mümkün mü? Öyleyse buraları asla terör örgütlerine terk edemeyiz. Adı ister DEAŞ, ister PKK/PYD olsun hiçbir terör örgütünün sınırlarımızın dibinde bayrak sallamasına izin veremeyiz

16 Nisan inşallah evet ile sandıklar patladığı takdirde hemen parlamentoya idamla ilgili karar taslağı gelecek. Sayın Bahçeli evet diyor, Sayın Yıldırım da aynı. Kılıçdaroğlu da geçenlerde desteklerim dedi değil mi? Desteklemezse ne olur? Bir referandum da onun için yaparız. Demokraside bu işin sahibi kim? Millet millet. Benim önüme geldiğinde de ben bunu onaylarım.

Türkiye'nin büyümesinden, zenginleşmesinden, huzurunun ve güvenliğinin artmasından rahatsız olanlar yok mu? Var. Birinci derecede Batı, FETÖ acayip rahatsız, PKK bundan rahatsız. PKK'nın destek verdiği belediyeler vardı değil mi? Ne yaptılar? Benim Kürt kardeşlerime hizmet mi verdiler? Hendek, çukur kazdılar. Ama şimdi o teröristleri, o çukurlara gömdük, gömüyoruz, gömeceğiz.