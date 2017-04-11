Судья сделал Машаллаху Ахмедову предупреждение

2017-04-11 16:31 | www.apa.az | 2

В Бакинском Аппеляционном суде продолжился суд по жалобе бывшего футболиста Машаллаха Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает АПА, на процессе между М.Ахмедовым и потерпевшим Юсифом Азизовым вспыхнула ссора. М.Ахмедов обвинил Ю.Азизова в том, что он лжет. Судья сделал предупреждение М.Ахмедову, сообщив, что если он продолжит нарушать порядок, то заседание продлится без его участия.

Процесс будет продолжен 18 апреля.

Напомним, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Машаллах Ахмедов был приговорен к 8 годам лишения свободы .

М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, экс-футболист «Нефтчи» обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тысяч манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты. 16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В последующем он был освобожден под домашний арест, но затем Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его 8 годам лишения свободы.