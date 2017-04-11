Чингиз Фарзалиев стал почётным профессором Московского государственного академического института

2017-04-11 17:03 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Директору Национального музея искусств Азербайджана Чингизу Фарзалиеву присвоено звание почётного профессора Московского государственного академического института им. М.В. Сурикова при Российской академии художеств, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Событие, которое можно назвать неординарным. Ровно 50 лет назад, в 1967 году, молодой Чингиз Фарзалиев стал студентом одного из самых престижных художественных заведений, история которого насчитывает более 180 лет. Спустя два года после окончания института, в 1975 году, молодой художник стал членом Союза художников СССР. И вот теперь когда-то студент, а сегодня заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Азербайджанской академии художеств получил высокое признание своей Alma Mater.

"Я рад вернуться в стены родного института. – сказал Чингиз Фарзалиев по окончании торжественной церемонии. – Годы обучения здесь сыграли огромную роль в моей творческой жизни. Фундаментальное образование, которое я получил в стенах родного Суриковского института, помогло мне в дальнейшем заняться искусствоведением. Я счастлив, что получил такое образование в таком институте. Говорят, в академии и стены учат. Само общение с моими коллегами, тогда студентами, с моими преподавателями определило, как я не устану повторять, всю мою дальнейшую жизнь. Это тот «багаж», который со мной все эти годы", - сказал Фарзалиев.

Диплом Почётного профессора Московского государственного академического института им. М.В. Сурикова вручил ректор самого института, вице-президент Российской академии художеств, профессор Анатолий Любавин.

"Дружба, уважительное отношение друг к другу через искусство передается нашим сердцам, нашим душам. Это тоже очень важно. Потому что искусство несёт мир людям, не нужно никаких переводов, оно понятно без слов", – сказал Анатолий Александрович.

Присутствующий на церемонии главный редактор журнала «Третьяковская галерея» Александр Рожин выразил мнение, что Чингиз Фарзалиев внёс весомый вклад в дело укрепления культурных связей России и Азербайджана.

«Он – блестящий живописец. Он получил отличное образование, которое позволяет ему заниматься также искусствоведением и историей искусств. Заниматься активной деятельностью как художник. Это несомненно одарённая личность», - сказал Рожин.

Эти слова как нельзя емко отражают деятельность Чингиза Фарзалиева – служение искусству. Это каждодневный труд на ниве просвещения и пропаганды национальной культуры его родины. Это реализация многих проектов, в которых основополагающим посылом является мысль, что искусство не имеет границ, а его язык – универсален, ибо понятен в любой стране мира. Будучи сам художником, Чингиз Фарзалиев способен тонко чувствовать множественность нюансов, что сливаются в единое и неделимое целого мира, несущего гордое имя – изобразительное искусство.

Этому посвящены его печатные труды, многие из которых стали учебными пособиями для художественных заведений. Чингиз Фарзалиев является автором следующих фундаментальных изданий: «Всё о натюрморте», «Всё о портрете», «Всё о пейзаже», «Антология живописи Азербайджана», «Государственный музей искусств Азербайджана», «Народное искусство Азербайджана». При его непосредственном участии была подготовлена серия из 36 книг под названием «Sərvət» («Достояние»), посвященных 45 известным представителям изобразительного искусства XX столетия Азербайджана.

Выступивший на церемонии вручения диплома советник посольства Азербайджана в России Вугар Имамалиев сказал: «Полад Бюльбюльоглу, который номинирован на должность генерального директора ЮНЕСКО и находится сейчас в отъезде в связи с этим событием, просил меня передать благодарность ректору, ректорату и институту за столь высокую награду нашему соотечественнику, нашему замечательному художнику, человеку, который внёс большой вклад в развитие азербайджанского искусства».

Как руководитель Национального музея искусств, Чингиз Фарзалиев подготовил выставку «Искусство Азербайджана сквозь тысячелетие», отразившую поэтапное развитие изобразительного искусства на территории современного Азербайджана. Подготовка к этой выставке была всеобъемлющей: множество экспедиций по районам республики, налаживание связей как с музеями на местах, так и частными коллекционерами, тщательный анализ и атрибутация экспонатов. Чингиз Фарзалиев является куратором многих выставок, среди которых и приуроченные к важным датам выдающихся творческих деятелей Азербайджана, и выставки, представляющие зрителям мировое искусство, в том числе и в сотрудничестве со многими зарубежными музеями.

Активная деятельность Чингиза Фарзалиева отмечена многими званиями: почётный член Российской академии художеств, почётный профессор Академии художеств Узбекистана, почётный доктор Грузинской академии художеств, почётный профессор Информационного биографического центра Университета Кембридж (Англия).

Чингиз Фарзалиев обладатель орденов и наград, среди которых: премия «Выдающаяся личность в искусстве» Международного биографического центра Кембриджского Университета (Англия), «Большой Орден Почёта» за заслуги перед Австрийской Республикой (Австрия), президентский орден Грузии «Сияние».

Сам Чингиз Фарзалиев всегда подчёркивает, что, получая очередное звание или награду, считает это признанием плодотворной деятельности всего коллектива Национального музея, который он имеет честь возглавлять, и важным шагом на пути представления азербайджанской культуры всему миру, дабы сделать свою родину чуть ближе и понятнее многим людям в разных странах, и воспитанием граждан Азербайджана, история которого даёт множество обоснованных поводов для гордости за свою страну.