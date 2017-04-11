У РФ есть данные о подготовке новых провокаций с химоружием против властей Сирии – Путин

2017-04-11 17:05 | www.trend.az | 2

Россия располагает данными о том, что в Сирии готовятся новые провокации, целью которых является обвинение сирийских властей в якобы использовании химического оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает ТАСС.

"У нас есть информация от различных источников, что подобные провокации - а я по-другому их назвать не могу, - готовятся и в других регионах Сирии, в том числе южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить какое-то вещество и обвинить сирийские официальные власти", - заявил Путин.

Владимир Путин также заявил, что Россия намерена требовать официального расследования инцидента с якобы использованием химического оружия в Сирии.

"Считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его официально расследовали", - заявил он. "Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать мировое сообщество тщательно расследовать эти проявления и в зависимости от результатов расследования принять взвешенные решения", - добавил он.