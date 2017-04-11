Тиллерсон: Правление семьи Асада подходит к концу

2017-04-11 17:02 | www.apa.az | 2

Россия должна определиться, чью позицию она готова поддерживать по сирийскому вопросу: США и союзников страны или режим президента Сирии Башара Асада, Иран и движение «Хезболла».

Как сообщает АПА со ссылкой на РБК, об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон по итогам встречи глав МИД стран G7 в Италии.

«Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может стать частью этого будущего и сыграть важную роль или же остаться союзником этой группы Сирии, Ирана, «Хезболлы», которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочной перспективе», — сказал он.

«Понятно для всех нас, что правление семьи Асада подходит к концу», — подчеркнул Тиллерсон. Однако, по его мнению, то, как это «правление закончится, и сам переходный процесс могут быть очень важными с точки зрения долговечности, стабильности внутри единой Сирии».

Минобороны России в свою очередь выразило надежду на «продуктивные переговоры», которые состоятся во время визита Тиллерсона в Россию с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пишет агентство. В Минобороны отметили, что итоги переговоров важны не только в рамках российско-американских отношений, но и общей атмосферы на мировой арене.