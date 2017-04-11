Азербайджану угрожает еще одна проблема

2017-04-11 13:51 | www.oxu.az | 2

«Единственному ребенку в семье родители уделяют чрезмерное внимание и заботу, что во взрослой жизни может привести к появлению определенных психологических проблем».

Как передает Oxu.Az, oб этом Sputnik-Азербайджан сказала главный консультант отдела информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей АР Айнур Вейсалова, комментируя тенденцию сокращения числа многодетных семей.

По официальной статистике, число многодетных семей в республике сокращается. Согласно данным 1999 года, среди семей с детьми до 18 лет семьи с одним ребенком составляли 22,5% (288,2 тысячи семей), с двумя детьми – 35,3% (450,7 тысяч), с тремя – 25,5% (326,2 тысячи), четырьмя и более детьми – 16,7% (213,9 тысяч). В 2009 году эти показатели составили соответственно 30,1% (396 тысяч), 40,3% (529 тысяч), 19,9% (261,9 тысяч) и 9,7% (126,7 тысяч семей).

По мнению Вейсаловой, тенденция уменьшения количества многодетных семей связана с общим числом новорожденных. При этом она считает, что родителям следует постараться не ограничиваться одним ребенком. У единственных детей в семье проявляются такие черты, как эгоизм, ревность, нежелание делиться. Во взрослой жизни такие дети нередко чувствуют себя одинокими, в определенной степени разочарованными.

«Со стороны это кажется простой проблемой, но на самом деле она может привести к серьезным последствиям», - считает Вейсалова.

«Родители должны понимать всю ответственность за то, что производят на свет ребенка. Главное – не родить, а иметь возможность уделять ребенку время, воспитывать его, окружить любовью и заботой. Если родители имеют возможность обеспечить детей как материально, так и морально, то, конечно же, лучше воспитывать двоих и более детей. Дети в многодетных семьях не бывают закомплексованными, они коммуникабельны, не замыкаются в себе», - отметила она.

Представитель Госкомитета отметила, что, согласно Закону «Об адресной социальной помощи», семьи могут получать пособия для детей до одного года. Матери пятерых детей и более получают 30 манатов на каждого.

По данным на начало 2016 года, пособие получают 8984 женщины, у которых пятеро и более детей. Также пособие получают 5623 семьи с одним ребенком.

В свою очередь, социолог Ахмед Мансуров объясняет сокращение числа многодетных семей экономическими причинами. Но в то же время он положительно расценивает данную тенденцию.

«Каждый должен производить на свет столько детей, сколько сможет вырастить», - считает социолог.

«Однако, к сожалению, есть немало родителей, которые производят на свет по несколько детей, которые потом оказываются на улице», - заметил он, добавив, что большинство уличных и беспризорных детей сегодня – из многодетных семей.

Исполнительный директор центра развития «Güzgü» (Зеркало), психолог Фергана Мехмангызы отметила, что сегодня многодетными считаются семьи с тремя детьми.

«В прошлом детская смертность была достаточно высокой, поэтому в семьях заводили много детей – чтобы род не прерывался. Но сегодня образ жизни людей изменился», - говорит она.

Психолог не согласна с мнением, что занятость женщин, а также экономическое положение могут быть причинами снижения количества многодетных семей.

«Раньше родители возвращались с работы и проводили время с семьей. В настоящее время человек загружен большим информационным потоком. Сегодня, вернувшись домой после работы, родители проводят время в соцсетях. Кроме того, домохозяйки не могут правильно планировать домашнюю работу и вопросы воспитания детей, и также проводят время в соцсетях», – говорит психолог.

«По наблюдениям психолога, нередко пары, которые годами проходят лечение от бесплодия, хотят завести детей либо под давлением общественного мнения, либо из-за страха одиночества в старости.

Стать родителем – это весьма ответственное, трудное и почетное дело. И тут важно не количество, а качество», - подытожила Мехмангызы.

Э.А.

