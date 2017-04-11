Объем долларовых операций в Азербайджане сократился втрое

2017-04-11 13:55 | www.oxu.az | 2

Объем валютного рынка Азербайджана в феврале 2017 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 3,18 раза.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает АПА со ссылкой на статистику Центрального банка.

За последний год объем долларовых операций сократился в 3,21 раза. Другими словами, если объем долларовых операций в феврале 2017 года составил 247 млн 736,3 тыс. долларов, то этот показатель в аналогичном периоде 2016 года составил 796 млн 463,3 тыс. манатов.

В феврале 2017 года в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 125 млн 4 тыс. долларов, что в 2,62 раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года. В феврале в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 122 млн 732,3 тыс. долларов, что в 3,82 раза меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.

Объем операций с евро сократился по сравнению с февралем 2016 года в 3,91 раза. Другими словами, если объем операций с евро в феврале 2017 года составил 29 млн 821,4 тыс. евро, то в аналогичном периоде 2016 года этот показатель составил 116 млн 467,1 тыс. евро.

В феврале 2017 года в ходе операций по обмену наличной валюты было продано 18 млн 125,3 тыс. евро, что в 3,94 раза меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года, в ходе операций по обмену наличной валюты было куплено 11 млн 696,1 тыс. евро, что в 3,85 раза меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.

Н.О.