Студент UNEC в числе победителей страны “Golden Byte 2017” (ФОТО)

2017-04-11 17:08 | www.trend.az | 2

При организационной поддержке Министерства образования состоялся финал страны международного чемпионата İT “Golden Byte-2017”, в котором Азербайджан участвовал впервые.

Студент IV курса факультета Технологии и дизайна UNEC Фаган Челебизаде на номинации “Web Project” проектом “TagWishes” завоевал второе место.

Следует отметить, что на отборочный тур чемпионата, зарегистрировавшего только с Азербайджана 780 участников, получили пропуск 450 человек, а на финал 100. Проекты представлены в 8 различных номинациях: Start Up Сhallenge, Web Project, Game Design, Character Design, Mobile Development, Internet of things и для участников в возрасте 10-17 лет Junior Competition.

Победителям второго и третьего места вручены подарки компаний, партнеров конкурса Lenovo, Huawei, Maxi.az и Ultra.

Проект TagWishes стал победителем бизнес идеи “Made in Azerbaijan”, проводимой среди студентов при организационной поддержке Министерства образования, Министерства молодежи и спорта, “Kapital Bank” ASC, UNEC и Инновационного бизнес инкубатора (ИБИ), а также грант конкурса Государственного фонда развития информационных технологий в подчинении Министерстве связи и высоких технологий.

TagWishes.com социальная сеть, разработанная студентами UNEC. Посредством этой социальной сети пользователи размещают на страницах название предметов, которые хотят купить в подарок, свои пожелания и цели. Мобильное дополнение программы TagWishes можно загрузить здесь.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.