13 от 13: Товарищеская встреча Россия-Азербайджан в Хасавюрте (ФОТО)
2017-04-11 17:08 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend Life/ - В городе Хасавюрт (Дагестан) прошла товарищеская встреча между паратхэквондистами России и Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана. Нашу страну представляли 13 паралимпийцев, которые завоевали 13 медалей - 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые.
Среди завоевавших медали в различных категориях: золото - Салван Мамедов (K44, 75 кг), Элимхан Манафов (K42, 61 кг), Шахмир Ибадов (K41, 61 кг), Садиг Гамидов (K43, 61 кг), Ниджат Муслимов (K42, 75 кг), Александр Полищук (K42, +75 кг), Айнур Мамедова (K44, + 58 кг), серебро – Имамеддин Халилов (K 44, 61 кг), Абульфаз Абузерли (K44, 75 кг), бронза – Вугар Адыширинов (K44, +75 кг), Гусейн Гасанов (K44, 75 кг), Ровшан Гахраманлы (K44, 61 кг), Фарид Асадов (K42, 61 кг).
(Автор: Вугар Иманов)