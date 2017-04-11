Стала известна дата проведения первых вступительных экзаменов в вузы

2017-04-11 17:14 | www.apa.az | 2

Стала известна дата проведения первых вступительных экзаменов в вузы по I- IV группам специальностей.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, первый экзамен по II и III группам специальностей пройдет 30 апреля, а по I и IV – 7 мая.

На этих экзаменах смогут принять участие абитуриенты, подтвердившие свои электронные заявления и отметившие в нем желание принять участие на весеннем экзамене. За 5 дней до начала экзамена абитуриенты смогут распечатать с сайта ГЭЦ пропускные листы. На них указаны место, время начала экзамена и другая необходимая информация.