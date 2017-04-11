Спрос на природный газ Грузия удовлетворит за счет Азербайджана

2017-04-11 17:56 | www.apa.az | 2

Грузия откажется от закупок природного газа у российского концерна «Газпром». Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа.

При этом в Минэнерго, приводят данные о уже совершенных сделках с российским газовым гигантом. Так, в январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 млн. кубических метров, в феврале — 70 млн. кубических метров.

С апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана. Поставщиками голубого топлива в Грузию являются SOCAR и Консорциум, осуществляющий разработку газоконденсатного месторождения Шахдениз. Таким образом, доля российского газа, в общем объеме импорта, составит 4%.

Минэнерго также приводит оценку прогнозируемых объемов поставок газа в страну.

В этом году в Грузию поступит 2,457 млрд. кубометров газа, из них поставки из Азербайджана будут составлять 2,347 млрд. кубометров (95,5%).