Пока дополнительных контактов с Эрдоганом у Путина не запланировано – Песков

2017-04-11 17:11 | www.trend.az | 2

Пока дополнительных контактов у президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом не запланировано, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"У (главы МИД РФ Сергея) Лаврова были контакты с турецким коллегой. Пока каких-то дополнительных контактов с Эрдоганом не запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин контакты с Эрдоганом с учетом разности оценок двух лидеров действий США в Сирии.

Песков признал наличие разных подходов к оценке действий США в регионе. "Безусловно, расхождения есть", - добавил он.