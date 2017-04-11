Банки Азербайджана резко сократили спрос на доллары, но увеличили интерес к рублям

2017-04-11 17:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2017 года банки Азербайджана продали наличной иностранной валюты на сумму эквивалентную 622,02 миллиона манатов, что почти вдвое меньше показателя первых двух месяцев прошлого года, следует из отчета Центрального банка.

Как и раньше, наибольшим спросом у клиентов банков пользовались доллары. За два месяца их продажа составила 255,36 миллиона в манатном эквиваленте (сокращение за год почти втрое).

Продажи британского фунта сократились за год вдвое, до 3,5 миллиона в манатном выражении, продажи евро – втрое, до почти 33 миллиона в манатном эквиваленте. Наименьшее сокращение наблюдается в торговле рублями. Их продажа сократилась только на 8,15 процентов, до 330,26 миллионов в манатном эквиваленте.

Схожая ситуация наблюдается и с покупкой банками иностранной валюты. Так, за два месяца текущего года банки купили долларов на 185,57 миллионов в манатном выражении, что в 3,7 раза меньше, чем в январе-феврале 2016 года. Банки также значительно снизили интерес к покупке евро – за год этот показатель сократился втрое, до 17,68 миллиона в манатном эквиваленте. Прямо противоположная ситуация наблюдается с британским фунтом и российским рублем. Банки незначительно увеличили (на 01, процента) покупку фунтов – до 653,7 миллионов в манатном эквиваленте и на 23 процента увеличили приобретение рублей – до 1,6 миллиарда в манатном эквиваленте.

В Азербайджане действует 32 банка, в том числе два с государственным участием.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli