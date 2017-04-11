Автомобильный бренд BAIC объявил фотоконкурс (ФОТО)

2017-04-11 17:12 | www.trend.az | 4

Автомобильный бренд BAIC проводит фотоконкурс на своей странице в Facebook.

Для участия в конкурсе нужно сфотографировать любую модель BAIC и разместить на своей странице в социальной сети под хэштегом #baicazerbaijan. Больше всего набравший “лайков” будет награждён поездкой на двоих на два дня в пятизвёздочный отель в городе Губа.

Конкурс будет продолжаться с 6 апреля по 6 мая.

Напомним, что официальный дистрибьютор марки, Sirena Motors продолжает продажи автомобилей в лизинг на 5 лет.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 1630 либо на сайте www.sirenamotors.az