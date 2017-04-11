Главным редактором «Vogue» впервые стал мужчина

2017-04-11 14:47 | www.oxu.az | 2

Впервые за всю историю модного журнала Vogue главным редактором британского выпуска стал мужчина - 45-летний Эдвард Эннинфул.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эннинфул сменил на этом посту Александру Шульман, возглавлявшей издание на протяжении 25 лет.

Выходец из Ганы работал фэшн- и креативным директором в «W Magazine» с 2001 года. До этого работал в итальянском и американском Vogue. В должности главреда Эннинфул начнет работать 1 августа.

«Благодаря своему таланту и опыту в высшей степени Эннифул подготовлен к тому, чтобы взять на себя ответственность за британский «Vogue»», заявил глава издательского дома Condе Nast Джонатан Ньюхаус.

A.C.

