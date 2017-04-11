Выполнен первый авиарейс из Ташкента в Душанбе

2017-04-11 17:15 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальная авиакомпания (НАК) "Узбекистон хаво йуллари" (Авиалинии Узбекистана) во вторник совершила первый за двадцать пять лет перелет в столицу Таджикистана Душанбе, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Теперь рейсы в Ташкент из Душанбе будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и субботам», - говорится в сообщении. Время полета составит около одного часа.

По словам официального представителя «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане Орифджона Рузимуродова, которого цитирует пресс-служба, «с открытием данного направления у туристов и представителей различных организаций и ведомств появится больше возможностей воспользоваться услугами НАК в перелетах транзитом через Ташкент. Кроме этого, граждане двух соседних республик смогут за довольно короткое время совершать взаимные поездки друг к другу».

Авиасообщение между двумя странами прекратилось в 1992 году, когда началась гражданская война в Таджикистане.

В ноябре 2016 года в Душанбе был подписан протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух государств в первой половине 2017 года.

С таджикской стороны полеты в Ташкент будет совершать авиакомпания "Сомон Эйр".

Между Таджикистаном и Узбекистаном в настоящее время действует визовый режим.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» - монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству.

Авиапарк узбекской авиакомпании в настоящее время насчитывает 31 самолет западного производства. В том числе тринадцать пассажирских самолетов Boeing, тринадцать аэробусов (три А-310 и десять А-320-200), три среднемагистральных RJ-85 и два грузовых самолета Boeing-767-300BCF.

Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в свыше 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)