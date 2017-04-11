Магазины сети İdeal на Бакинском шопинг-фестивале

2017-04-11 17:18 | www.trend.az | 3

Магазины сети İdeal, пройдя регистрацию на BSF, присоединились к Бакинскому шопинг-фестивалю.

Как говорится в сообщении Конгресс-бюро шопинг-фестиваля, распространенном во вторник, 15 магазинов сети İdeal, функционирующих в нашей столице, получили статус участников Бакинского шопинг-фестиваля. С 10 апреля по 10 мая бакинцы и гости столицы смогут совершить выгодные покупки в популярных магазинах İdeal и MAC.

Горячие скидки, предоставляемые покупателям BSF, сделают теплые весенние дни еще жарче. Так, клиенты смогут получить скидки до 70 процентов на выбранные товары в магазинах İdeal, а также приобретут возможность возврата НДС. Все скидки и акции продлятся до 10 мая.

Бакинский шопинг-фестиваль приглашает покупателей, воспользовавшись скидками, совершать покупки в 15-ти магазинах, отмеченных логотипом “Baku Shopping Festival – Tax Free”.

Количество магазинов, присоединяющихся к Бакинскому шопинг-фестивалю, растет с каждым днем. Со списком магазинов, прошедших регистрацию, а также присоединившихся к фестивалю, можно ознакомиться по ссылке http://bakushopfest.com/ru/our-stores/ . На протяжении месяца эти магазины будут радовать покупателей выгодными предложениями.

Если вы хотите приобрести любимые товары по выгодным ценам, а вдобавок получить обратно часть потраченных средств, спешите делать покупки в магазинах-участниках Бакинского шопинг-фестиваля.

Следующий фестиваль будет проведен в октябре этого года. Согласно Указу и директиве Президента Азербайджана Ильхама Алиева от первого сентября 2016 года, в Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности ежегодное проведение и организация торговых фестивалей поручается Бюро конгрессов при Министерстве культуры и туризма Азербайджана.