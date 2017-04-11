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В Исмаиллы повесилась 60-летняя женщина

2017-04-11 19:07 | www.apa.az | 4

В Исмаиллинском районе произошел суицид.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел сегодня около 18:00 в поселке вынужденных переселенцев «Карабах» в городе Исмаиллы.

Жительница поселка Велиева Санубяр Мустафа гызы (1957 г.р) повесилась в ванной комнате собственного дома. Причины, по которым женщина совершила суицид, пока неизвестны. На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы.

По факту ведется расследование. 

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