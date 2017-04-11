Ильхам Алиев принял Абдуллу Гюля

2017-04-11 14:53 | www.oxu.az | 3

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с экс-президентом Турции Абдуллой Гюлем.

Как передает Oxu.Az, глава государства выразил удовлетворение встречами с А.Гюлем в Баку, Турции и других странах.

«Азербайджан всегда в наших сердцах», - заявил в свою очередь Абдулла Гюль, выразив удовлетворение тем фактом, что президенты и премьер-министры Турции, в том числе и он сам, совершают свои первые зарубежные визиты в Азербайджан.

Н.О.