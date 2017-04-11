Absheron Hotel Group объявляет об открытии отеля «Bilgah Beach»

2017-04-11 15:00 | www.oxu.az | 3

Absheron Hotel Group рад объявить об открытии отеля «Bilgah Beach».

Расположенный в экологически чистой зоне на побережье Каспийского моря и знаменитый своим целебным воздухом, курортный поселок Бильгя был местом сосредоточения многих лечебных санаториев на протяжении долгих лет.

Отель «Bilgah Beach», расположенный на побережье Каспийского моря, вдоль 300-метрового частного пляжа, является первым курортом класса люкс в Баку, который представляет собой сочетание подлинного азербайджанского гостеприимства и уникальных стандартов роскоши.

Идеальное место для жителей и гостей города, где можно избежать городского шума, расслабиться, провести время с семьей, друзьями, коллегами или просто отдохнуть, наблюдая за романтическим закатом над Каспийским морем.

Вестибюль отеля объединяют уникальные дизайнерские решения: роскошное дворцовое освещение, художественные конфигурации из тысяч металлических шаров разных размеров на стенах, разнообразные предметы современного декора из металла и дутого стекла ручной работы.

В самом центре атриумного лобби – великолепная люстра из золота и серебра, состоящая из 72 тысяч светодиодных ламп, длиной 58 метров. В лобби находится несколько уютных зон отдыха, а также бильярдный зал, лаунж с фортепиано и богатая библиотека с редкими книгами по искусству, истории, фотографии, архитектуре и дизайну.

«Bilgah Beach Hotel» предлагает 176 роскошных номеров и апартаментов различных категорий с завораживающим видом на море. Все номера оснащены балконами с большими французскими окнами в пол и наполнены атмосферой домашнего уюта и тишины. Из каждого номера открывается великолепный вид на море, парк или Аквапарк, что создает расслабляющую и одухотворенную атмосферу.

Все номера оборудованы по последнему слову техники. В дополнение имеется 14 двухэтажных трехкомнатных коттеджей, площадью в 156 кв.м., расположенных среди прохладных тенистых аллей. В каждом коттедже также имеется личный гараж для одного автомобиля, терасса, расположенная на первом этаже и просторный балкон на втором, которые могут стать идеальным местом для приёма.

«Bilgah Beach Hotel» предлагает широкий спектр исключительной кухни доступной на всей территории комплекса.

«Piano Lounge»

Открытый 24 часа «Piano Lounge» подходит как для встреч, так и для отдыха, где вы можете пообедать или выпить утреннюю чашечку кофе. Традиционный азербайджанский чай или искусно приготовленный коктейль под аккомпанемент воодушевляющих звуков игры на фортепиано в изысканной обстановке поможет вам отдохнуть после долгого дня.

«Uzuk Restaurant»

Этот ресторан предлагает гостям интерактивный гастрономический опыт разных стран и культур в неформальной и в то же время стильной обстановке, идеально подходящей для всей семьи.

«Promenade Sunset Bar & Lounge»

Стильный и модный «Promenade Sunset Bar and Lounge» на открытом воздухе предлагает расслабленную атмосферу.

«Waterpark Cafe»

Здесь, в уютном кафе в аквапарке, желающим провести большую часть своего дня у воды, предоставляется возможность насладиться различными закусками от хот-дога и мороженого до полноценного обеда.

«Equinox Night Club»

Современные коктейли, ди-джеи, музыка и стильный дизайн - все это создает особую атмосферу ночного клуба «Equinox Nightclub».

«The Alley»

В «The Alley» найдется занятие для посетителей всех возрастов. Взрослые могут поиграть в боулинг, попробовать разнообразные блюда и множество коктейлей, в то время как маленькие гости смогут насладиться детским меню или поиграть в приставку.

Spa

Островок умиротворения и спокойствия Spa занимает гармоничное место среди роскоши и великолепия отеля «Bilgah Beach». Spa площадью 500 кв. м. предлагает широкий спектр процедур по уходу за лицом и телом, включая массажи, уникальным образом сочетающие азиатские техники Бали и Таиланда, а также традиционную турецкую баню.

К услугам гостей - 7 процедурных кабинетов, два дополнительных VIP-кабинета, комнаты для релаксации с термальными шезлонгами с подогревом, турецкий хамам, финские сауны, парные, а также необыкновенная круглая комната для медитаций, где можно достичь полного расслабления благодаря эффекту цветотерапии и умиротворяющему действию водной композиции в центре комнаты.

Фитнес центр

Фитнес центр плавно соединяется с роскошной зоной Spa и предоставляет доступ к целому ряду объектов и служб:

• Большой тренажерный зал, оснащенный современными тренажерами «Technogym»

• Терморегулируемый 20-ти метровый крытый бассейн

• Открытый бассейн, окруженный террасой с лежаками

• Открытый теннисный корт

• Баскетбольная и волейбольная площадки

• Поле для мини-футбола

Аквапарк

Аквапарк в отеле «Bilgah Beach» является крупнейшим в регионе. Здесь гостей ждут высокоскоростные водные горки, открытые бассейны, фонтаны и оборудованные места для принятия солнечных ванн. Аквапарк предлагает 11 разнообразных водных горок, а также игровые площадки для детей. В аквапарке также есть комнаты для переодевания, душевые кабинки и кафе.

Частный пляж

«Bilgah Beach» первый пляжный отель Баку класса люкс. Предметом гордости является 300-метровый песчаный пляж который предлагает удобные лежаки, зонтики, свою душевую и прекрасный сервис в течение дня.

Встречи, конференции и мероприятия

Отель «Bilgah Beach Baku» располагает просторным конференц-центром общей площадью 1500 кв. м., включая большой банкетный зал Bilgah «Ballroom», вмещающий до 450 гостей при банкетной рассадке и до 600 человек при театральной рассадке, просторное многофункциональное помещение «Mardakan Suite & Terrace», где могут с удобством расположиться до 500 гостей, а также два зала для деловых встреч и переговоров, подходящие для мероприятий с количеством участников от 15 до 170. В распоряжении гостей конференц-центра - три отдельных кабинета для совещаний на 10-12 гостей каждый, расположенные рядом с прекрасно оборудованным бизнес-центром.

Конференц-центр располагает отдельным входом, что обеспечивает гостям удобный доступ при проведении как средних по масштабу, так и крупных конференций и частных мероприятий.

Генеральный менеджер Скотт Маунни об отеле:

«Мы рады объявить об открытии отеля «Bilgah Beach». Район Бильгя известен среди жителей Азербайджана своим целебным воздухом и лучшим пляжем. Мы рады предложить Вам наши удивительные возможности, которые позволят создать идеальный отдых для всей семьи, побаловать себя разнообразием вкусов из нашего ассортимента непревзойденных ресторанов и насладиться уникальными процедурами в Spa. Мы здесь, для того чтобы сделать пребывание наших гостей удивительным и незабываемым».

Об «Absheron Hotel Group»:

«Absheron Hotel Group» - первая компания в Азербайджане, владеющая и управляющая рядом отелей класса люкс, которые являются членами «Marriott Autograph Collection», среди которых «Pik Palace» и «Park Chalet», расположенные среди гор Шахдага, «Boulevard Hotel» и «Intourist Hotel» в центре Баку, «Bilgah Beach Hotel» и открывающийся в скором времени «Dinamo Boutique Hotel».

Посетите: www.absheronhotelgroup.com, www.marriot.com, www.autographcollection.com.

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