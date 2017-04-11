Президент Бангладеш и премьер Кореи поздравили Президента Ильхама Алиева

2017-04-11 17:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Временно исполняющий обязанности Президента и премьер-министр Республики Корея Хван Геан во вторник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Сердечно поздравляю Вас по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея. Пользуясь этой приятной возможностью, от имени государства и народа Республики Корея передаю искренние приветствия Президенту и народу Азербайджанской Республики.

Рад, что в период после установления дипломатических отношений в 1992 году сотрудничество между нашими странами развивалось во всех областях, в частности, в политической, экономической и культурной сферах. В результате взаимных визитов высокопоставленных лиц наших стран, особенно Вашего визита в 2007 году наше сотрудничество вступило в новый этап. Надеюсь на дальнейшее расширение экономического сотрудничества и культурного обмена между нашими странами.

Основываясь на прилагаемых нами с конца прошлого века взаимных усилиях, направленных на укрепление дружественных связей, желаю активного развития двустороннего плодотворного сотрудничества.

Надеюсь на дальнейшее укрепление двустороннего стратегического сотрудничества в различных сферах, таких, как энергетическая инфраструктура, включая строительство нефтехимического комплекса, транспорт и телекоммуникации.

Хотел бы выразить Вашему превосходительству признательность за Ваш постоянный интерес и поддержку углублению дружбы и сотрудничества между нашими странами, и пожелать крепкого здоровья, бесконечного прогресса Вашей стране», - говорится в поздравлении.

Также Президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравил Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид.

«Рад передать самые искренние поздравления Вам, Правительству и народу Азербайджанской Республики по случаю 25-й годовщины дипломатических отношений между Азербайджаном и Бангладеш.

Корни братских отношений между Азербайджаном и Бангладеш опираются на историю, общность веры, культур и традиций. Уверен в дальнейшем углублении нашего сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и коммерции во имя взаимных интересов народов наших дружеских стран.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, а дружескому народу Азербайджана - устойчивого мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем уважении», - говорится в поздравлении.