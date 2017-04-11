На территории оппозиции в Сирии есть два объекта по производству химоружия - Генштаб РФ

2017-04-11 17:27 | www.trend.az | 3

Два объекта по производству и хранению химоружия в Сирии расположены на территории, подконтрольной оппозиции, на подконтрольной сирийским властям территории все такие объекты уничтожены, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

"Из 12 объектов, использовавшихся для хранения и производства химического оружия, экспертами ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) подтверждено уничтожение 10. К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией. По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия", - сказал он.

Рудской также заявил, что материалы с обвинениями правительства Сирии в применении химоружия в Хан-Шейхуне вызывают большие сомнения.

"Мы внимательно проанализировали имеющиеся в СМИ материалы с обвинениями правительства Сирии в применении химического оружия в населенном пункте Хан-Шейхун провинции Идлиб. Их подлинность вызывает большие сомнения, причем не только у нас. Все больше авторитетных экспертов и организаций склоняются к мнению о сфабрикованном характере видеосъемок", - сказал Рудской.

Боевики провоцируют США на новые удары

Как заявил Рудской, боевики завозят отравляющие вещества в несколько районов Сирии, чтобы спровоцировать новые удары США по Сирии.

"По имеющейся у нас информации, боевики в настоящее время завозят в районы Хан-Шейхуна, аэродрома Джира, Восточную Гуту и западнее города Алеппо отравляющие вещества. Целью этих действий является создание очередного повода для обвинений правительства Сирии в применении химического оружия и провоцирование новых ударов США", - сказал Рудской.

"Предупреждаем о недопустимости подобных шагов", - сказал генерал.

Он подчеркнул, что Россия требует проведения тщательного расследования инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне.

Он напомнил, что руководство США не стало ждать результатов расследования по Хан-Шейхуну и "в нарушение норм международного права 7 апреля отдало приказ о нанесении ракетного удара по аэродрому Шайрат".

"Исходя из этого, мы требуем проведения тщательного расследования так называемой химической атаки сирийской авиации на город Хан-Шейхун", - сказал Рудской.

Эксперты на авиабазе Шайрат

Сирийские власти готовы допустить экспертов на аэродром Шайрат и всячески содействовать их работе, российская сторона при этом готова обеспечить их безопасность, заявил также Рудской.

"Мы готовы предоставить любые возможности, обеспечить безопасность и допустить независимых экспертов и представителей ОЗХО на аэродром Шайрат для проведения экспертизы. Специалисты знают, следы от химоружия скрыть невозможно. Сирийские власти со своей стороны также заявили о готовности допустить экспертов на данный аэродром и всячески содействовать их работе", - сказал он.