В Баку могут появиться семиместные такси

2017-04-11 17:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку планируется поставить семиместные такси, сообщили во вторник Trend в одной из компаний, осуществляющей услуги службы такси.

В компании отметили, что количество автомобилей такси и их цвет пока не определены, однако работы в этом направлении ведутся: изучаются потребности рынка, определяется наиболее подходящий цвет для столичного такси. «Окончательное решение будет принято после завершения работ. Семиместные такси будут отличаться от других видов такси удобством для пассажиров и дополнительными возможностями», - сообщили в компании.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)