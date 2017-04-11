Грузия полностью перейдет на снабжение газом из Азербайджана

2017-04-11 17:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Грузия откажется от закупок природного газа у российского концерна "Газпром", передает портал "Бизнес Грузия" со ссылкой на заявление министра энергетики страны Кахи Каладзе.

По его словам, до конца года не будет заключено ни одной сделки по приобретению российского газа.

"С апреля Грузия полностью перейдет на снабжение населения и предприятий газом из Азербайджана. Поставщиками голубого топлива в Грузию являются Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Консорциум, осуществляющий разработку газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". Таким образом, доля российского газа, в общем объеме импорта, составит 4 процента", - говорится в сообщении.

При этом в Минэнерго Грузии приводят данные по уже совершенным сделкам с российским газовым гигантом. Так, в январе-марте 2017 года объем закупок природного газа из России составил 100 миллионов кубических метров. В феврале — 70 миллионов кубических метров.

Минэнерго также приводит оценку прогнозируемых объемов поставок газа в Грузию.

В этом году в Грузию поступит 2,457 миллиарда кубометров газа, из них поставки из Азербайджана составят 2,347 миллиарда кубометров (95,5 процента).

В 2017 году объемы газа добываемого на территории Грузии составят 10 миллионов кубометров.