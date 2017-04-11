ООН: Нигерии, странам Африканского рога и Йемену грозит голод

2017-04-11 15:19 | www.oxu.az | 2

Сотни тысяч жителей Йемена, Нигерии и стран Африканского Рога могут погибнуть от голода в нынешнем году.

Как передает Oxu.Az, об этом предупреждает Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По словам пресс-секретаря УВКБ ООН Эдриана Эдвардса, с учетом засухи и недостаточного финансирования, регион вскоре столкнется с «неизбежным гуманитарным кризисом, возможно даже худшим, чем в 2011 году», когда от голода погибли свыше 260 тысяч человек, более половины из которых — дети в возрасте до 5 лет.

Эдвардс отметил, что в настоящее время УВКБ ООН получила от 3 до 11% от требуемого финансирования на продолжение гуманитарной деятельности в этих странах.

Н.О.