В Баку пройдет VII Фестиваль ручных работ

2017-04-11 15:24 | www.oxu.az | 2

В азербайджано-германском культурном центре «Kapellhaus» в Баку 14-15 апреля пройдет VII фестиваль ручных работ «Сила воображения».

Как передает Oxu.Az, фестиваль предоставит возможность ознакомиться с талантливыми мастерами и их прекрасными работами, которые, как подмечено в названии фестиваля, являются плодами их воображения.

На фестивале будут выставлены работы в техниках - витражная роспись, керамика, бисероплетение, вышивка, декупаж, изделия из полимерной глины в технике стимпак, филигрань, ароматные мыльца ручной работы, резьба по дереву, авторские куклы, живопись, акварель, украшения в восточном стиле, разные изделия, сувениры и аксессуары для дома и т.д.

Вход свободный.

A.С.

