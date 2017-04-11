Центробанк Азербайджана выпустит ноты на 25 млн манатов

2017-04-11 18:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии краткосрочных нот Центрального банка на сумму 25 миллионов манатов, сообщает во вторник финрегулятор.

В рамках эмиссии будут выпущены 250 тысяч нот стоимостью сто манатов каждая и с периодом обращения 28 дней.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 11 апреля составляет 1,7031 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

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