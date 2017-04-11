Азербайджанский народ верит в освобождение оккупированных земель - депутат

2017-04-11 18:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На заседании Кабинета министров, посвященном итогам первого квартала 2017 года и предстоящим задачам, Президент Ильхам Алиев вновь высказал свою позицию по самым важным для дальнейшего развития Азербайджана вопросам, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ровшан Рзаев.

По его словам, вопросы, поднятые главой государства, связаны с дальнейшим успешным развитием экономики страны.

Коснувшись конкретных высказываний Президента Ильхама Алиева о территориальной целостности Азербайджана, Ровшан Рзаев сказал, что эта позиция главы государства играет большую роль в переговорном процессе.

«Президент Ильхам Алиев еще раз заявил о справедливой и конкретной позиции Азербайджана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Кроме того, слова главы государства о восстановлении освобожденного села Джоджуг Марджанлы приветствуются каждым азербайджанцем. Это очень важный шаг, и в то же время начало великого возвращения на освобожденные от оккупации территории. Отрадно, что после поручения главы государства о строительстве 50 домов в этом селе более 400 семей обратилось по вопросу возвращения в Джоджуг Марджанлы. Это означает, что азербайджанский народ верит в освобождение оккупированных территорий», - сказал депутат.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января подписал распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Согласно распоряжению, в рамках работ, которые будут проводиться по восстановлению села, для строительства на первоначальном этапе 50 индивидуальных жилых домов, здания школы и формирования необходимой инфраструктуры, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделены четыре миллиона манатов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)