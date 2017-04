Məşhur filmlərin Osmanlı stilində çəkilmiş posterləri – FOTO

2017-04-11

Türkiyəli qrafik dizayner Murad Palta Hollivudun ən məşhur filmlərinin posterlərini qədim Osmanlı stilində yenidən canlandırıb.

Oxu.Az həmin posterləri təqdim edir.

The Dark KnightInterstellarA Clockwork OrangePulp FictionKill BillGoodfellasThe Big LebowskiInceptionDawn of the DeadStar WarsThe ShiningThe GodfatherAlienGhostbustersScarfaceTerminator 2

İ.N