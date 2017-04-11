Турция возвела 556 км бетонной стены на границе с Сирией – ФОТО

2017-04-11 15:32 | www.oxu.az | 2

Министерство национальной обороны Турции сегодня сообщило о завершении одного из этапов строительства бетонной стены на границе с Сирией.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом ведомство информировало на своей странице в Twitter.

«Строительство 556-километровой бетонной стены на границе с Сирией, которое велось нами совместно с TOK (госуправление по вопросам жилищного строительства) в рамках Проекта системы физической безопасности границы, завершено», - сообщило министерство.

В конце прошлого года глава минобороны Фикри Ишык отметил, что полностью закончить строительство стены Анкара намерена к середине 2017 года. Всего планировалось построить 825 км бетонных сооружений вдоль сирийской границы. Данный пограничный барьер - это сплошная стена из бетонных блоков весом по 7 тонн, шириной 2 и высотой 3 метра с колючей проволокой.

Через каждые 300 м вдоль стены будут возведены башни, оборудованные всеми современными техническими средствами наблюдения. Также предполагается, что в башнях будут установлены автоматические пулеметы и система голосового оповещения нарушителей.

Основным предназначением стены является пресечение незаконного перехода границы со стороны Сирии террористами и контрабандистами.

Н.О.