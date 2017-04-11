Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина могут создать СП в рамках Транскаспийского транспортного маршрута (ФОТО)

2017-04-11 18:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина могут создать совместное предприятие для внедрения принципа «единого окна» при обработке грузов, идущих по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), сообщает во вторник сайт правительства Украины.

Это предложение озвучили главы железных дорог Азербайджана Джавид Гурбанов, Грузии Мамука Бахтадзе, Казахстана Канат Алпысбаев на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом во вторник в Киеве.

Комментируя возможность создания такого совместного предприятия, Гройсман отметил, что Украина приветствует различные формы взаимодействия: «Если мы сможем сформировать единый транспортный коридор и совместное предприятие - это нормальные подходы. Наше объединение даст хороший результат для наших государств».

По словам премьера, Украина в рамках развития своего транзитного потенциала готова присоединиться к созданию новых транспортных коридоров и подключиться к уже существующим маршрутам, в том числе в направлении Юг-Запад из Средней Азии через Грузию и Азербайджан в направлении Европы.

Гройсман подчеркнул, что сотрудничество в транспортной сфере со странами-членами ГУАМ и партнерами Украины в Средней Азии - это приоритет, который разделяют как в правительстве Украины, так и в правительствах стран-партнеров.

«На уровне глав правительств у нас полное понимание», - добавил Гройсман. В этом контексте он напомнил, что в Кабинете министров Украины уже создан специальный Логистический комитет, который будет заниматься транспортными вопросами и улучшать взаимодействие.

Глава украинского правительства дал поручение вице-премьеру Владимиру Кистиону проработать дорожную карту совместной работы и выйти на конкретные решения.

Как сообщает ЗАО "Азербайджанские железныек дороги", на встрече главы железных дорог четырех стран достигли договоренности о продолжении работы относительно расширения географии сотрудничества в рамках ТМТМ для выхода к странам ЕС.

По итогам встречи был подписан соответствующий протокол.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу.

В октябре прошлого года Азербайджан, Казахстан и Грузия подписали договор об учреждении Международной ассоциации ТМТМ, офис которой размещен в Астане. Ее деятельность направлена на привлечение транзитных и внешнеторговых грузов, а также на развитие интегрированных логистических продуктов по маршруту ТМТМ.

(Автор: Азад Гасанли)

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