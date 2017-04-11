Главный редактор Journal du Dimanche получил угрозы в конверте с пулей

2017-04-11 15:46 | www.oxu.az | 2

Главный редактор французского издания Journal du Dimanche (JDD) Лоран Вальдигье получил по почте конверт с угрозами и пулей, аналогичный тому, что ранее получили журналисты и судьи, занимающиеся делом о трудоустройстве жены экс-премьера Франции, кандидата в президенты страны Франсуа Фийона, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Милое возвращение из отпуска. В письме — пуля и угрозы», - написал Вальдигье в подписи к фотографии содержимого письма, которую он выложил в своем аккаунте в своем микроблоге Twitter.

На бумаге, которую получил главный редактор, нарисован гроб и его инициалы (LV). «Бдительность и защита не продлится вечно… И тогда мы придем за вами или одним из ваших близких», - говорится в сопровождающей записке.

На прошлой неделе аналогичные письма получили журналисты сатирического издания Canard Enchaine и портала Mediapart, а также четыре судьи, ведущих дело о трудоустройстве Пенелопы Фийон. Сотрудники Mediapart обратились с иском в суд, их коллеги от такого решения воздержались.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Франсуа Фийона разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги с 1998 по 2002 год из фондов оплаты службы парламентариев.

Н.О.