Турция на пороге изменений

2017-04-11 18:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Турции сейчас превалирует мнение, что референдум по новой конституции будет днем «расправы», в которой каждая противоборствующая сторона - и оппозиция, и правящая партия - надеется одержать победу.

Этот референдум, который пройдет 16 апреля, будет седьмым по счету.

Первый референдум по изменениям в конституцию Турции состоялся в 1961 году, последний - в 2010 году. Референдумы в Турции проводились в 1982, 1987, 1988 и 2007 годах. Почти на всех референдумах, за исключением референдума 1988 года, жители страны проголосовали «за» изменения в конституцию.

Принятие новой конституции в Турции обсуждалось еще в 2011 году. Осенью того же года Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо лидерам оппозиционных Народно-республиканской партии (CHP) и Партии националистического движения (MHP) с призывом принять участие в переговорах по подготовке новой конституции. В то время почти все оппозиционные партии выступали против новой конституции, так как, по их мнению, принятие ее противоречит принципам основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Но на сегодняшний день ситуация совсем иная. Так, если раньше MHP категорически выступала против новой конституции, то сегодня лидер партии Девлет Бахчели открыто призывает граждан страны голосовать за новую конституцию.

В таком случае возникает вопрос: что же вызвало изменение позиции одного из ярых противников правительства - Бахчели и сторонников MHP?

Ответ на этот вопрос можно найти в событиях восьмого апреля 2016 года, когда суд Анкары принял решение о проведении досрочных внутренних выборов в MHP, что могло бы привести к расколу партии и политической смерти Бахчели.

Дело в том, что после парламентских выборов, которые прошли в Турции в ноябре 2015 года, такие политические фигуры, как Синан Оган, Мэрал Акшенер и Корай Айдын, обратились в суд с требованием провести досрочные внутренние выборы в MHP, объясняя это тем, что нынешний лидер партии Бахчели проводит политику, которая не соответствует политическому курсу Партии национального движения.

И именно благодаря политической поддержке правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бахчели остался на своем посту. В Турции считают, что именно этот жест со стороны ПСР привел к изменению позиции MHP по новой конституции.

Поправки в конституцию Турции не предусматривают ее полное изменение, а лишь охватывают 18 пунктов, основные из которых следующие:

- число депутатов в парламенте страны увеличится с 550 до 600

- граждане Турции получат разрешение с 18 лет выдвигать свою кандидатуру на пост депутата (в настоящее время возрастной ценз составляет 25 лет)

- парламентские выборы будут проводиться раз в пять лет вместо нынешних четырех

- президентом страны может быть избран гражданин Турции не моложе 40 лет

- президент будет наделен полномочиями назначать и смещать министров

- избранный президент может оставаться в рядах партии (действующее законодательство этого не допускает, глава государства должен быть беспартийным).

В настоящее время основным противником принятия новой конституции является CHP. Это партия как в Турции, так и за ее пределами проводила кампанию за то, чтобы граждане страны голосовали против новой конституции.

Однако CHP вряд ли сможет добиться своей цели, и ПСР сможет набрать необходимые 51 процент голосов для принятия новой конституции. Проведенные опросы подтверждают, что ПСР наберет как минимум 53 процента голосов.

Стоит также отметить, что в случае если 16 апреля турки проголосуют за новую конституцию, то, возможно, будет объявлен еще один референдум – это будет референдум относительно продолжения переговоров по вступлению Турции в ЕС.

Руфиз Хафизоглу, обозреватель Trend