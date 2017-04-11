Парламент Египта одобрил введение в стране режима ЧП

2017-04-11 19:27 | www.trend.az | 3

Парламент Египта во вторник единогласно одобрил решение президента страны о введении режима чрезвычайного положения сроком на три месяца, передает РИА Новости со ссылкой на египетский телеканал ON-TV.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в минувшее воскресенье вечером объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца после двух терактов в Танте и Александрии. В понедельник кабинет министров утвердил решение главы государства, уточнив, что режим ЧП вступает силу уже с понедельника.

Два взрыва прогремели в минувшее воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в городе Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.