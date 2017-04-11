Руководство Минобороны почтило память национального героя Азербайджана

2017-04-11 20:54 | www.apa.az | 3

Руководство Минобороны Азербайджана участвовало на траурной церемонии в связи с годовщиной смерти национального героя Мурада Тельман оглу Мирзоева. Как передает АПА со ссылкой на сайт МО, церемонии поминовения была организована в Ясамальском районе Баку.

К могиле героя были возложены венки от имени Министерства обороны, ИВ Ясамальского района и личного состава воинской части, где служил М.Мирзоев.

Состоялось открытие памятной таблички на здании, где жил национальный герой.

На церемонии поминовения участвовало руководство Минобороны, ИВ Ясамальского и Сабирабадского районов, представители общественности.

Отец шехида Тельман Мирзоев поблагодарил президента Ильхама Алиева за постоянное внимание и заботу государства.