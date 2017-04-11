Обнаруженное в Каспийском море тело принадлежит нефтянику

2017-04-11 16:00 | www.oxu.az | 2

Специальным штабом, созданным в Национальном центре управления движением судов Государственной морской администрации в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2016 года «О мероприятиях в связи с аварией, произошедшей на нефтесборном пункте производственного объединения «Азнефть» SOCAR, в составе представителей министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Государственной морской администрации, SOCAR и ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство», в соответствии с утвержденным планом продолжаются поисково-спасательные операции по определенным секторам.

Как сообщили Oxu.Az в штабе, в результате поисково-спасательных операций 9 апреля в Каспийском море было обнаружено тело мужчины.

Официально подтверждено, что им оказался оператор нефтегазодобывающего участка № 1 НГДУ имени Н.Нариманова ПО «Азнефть» Бахрамов Джавид Хаятхан оглу оглы, 1967 года рождения.

Тело будет передано членам его семьи.

A.M.

