Матч «Кяпяз» - «Нефтчи» побил рекорд посещаемости

2017-04-11 16:10 | www.oxu.az | 2

Матч XXV тура Премьер-лиги Азербайджана «Кяпяз» – «Нефтчи» ознаменовался новым рекордом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, встречу, проведённую на Гянджинском центральном стадионе, посмотрели 10 тысяч зрителей.

Это рекорд для части сезона, относящейся к 2017-му году. Всего же в нынешнем сезоне 10 тысяч или больше болельщиков собрались на стадионе в одной встрече в 4-й раз. Интересно, что и первые 3 игры состоялись на Гянджинском центральном стадионе. Эти матчи были сыграны в первой половине сезона.

Домашний матч «Кяпяза» с «Карабахом» посмотрели 14 тысяч 238, игру с «Интером» 10 тысяч 650, встречу с «Зиря» 10 тысяч зрителей. Матч «Кяпяз» – «Нефтчи» стал повторением 3-го показателя сезона и является абсолютным рекордом за период после зимнего перерыва.

Отметим, что «Кяпяз» обыграл дома «Нефтчи» со счётом 2:0.

A.M.

