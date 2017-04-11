Лапшин подал апелляционную жалобу

2017-04-11 16:22 | www.oxu.az | 2

Блогер Александр Лапшин подал апелляционную жалобу на решение Насиминского районного суда Баку о продлении срока ареста. Жалоба будет рассмотрена в ближайшие 10-15 дней.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом сообщил РИА Новости его адвокат Эдуард Чернин.

«Мой подзащитный, содержащийся в Бакинском следственном изоляторе №1, подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении срока его пребывания под стражей на три месяца. Жалоба будет рассмотрена в течение ближайших 10-15 дней», - сказал Чернин.

Решение было оглашено 7 апреля на суде под председательством судьи Бабека Панахова. Мера пресечения в виде лишения свободы в отношении А.Лапшина была продлена на три месяца.

А.Лапшин был задержан 16 декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана, так как включен в «черный список» за посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер сознательно въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

С.С.

