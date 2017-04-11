Новый отдел в Азербайджане будет лечить только пожилых людей

2017-04-11 16:33 | www.oxu.az | 2

Отделение гериатрии, созданное при учебно-терапевтической клинике Медицинского университета, впервые в Азербайджане будет заниматься лечением пожилых людей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заведующий кафедрой внутренних болезней ІІ АМУ, профессор Васадат Азизов.

Профессор заявил, что отдел в основном будет заниматься лечением людей старше 60 лет. По его словам, в методике лечения этой группы людей имеются отличия. Основной целью является повышение качества услуг, оказываемых пожилым людям.

A.M.

