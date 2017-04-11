В Азербайджане создается Реестр страховых случаев в сельском хозяйстве (версия 2)

2017-04-11 19:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию сельского хозяйства в стране.

Согласно распоряжению, с целью усовершенствования механизмов финансирования сферы сельского хозяйства, развития аграрного страхования и поощрения инвестиционных вложений в аграрную сферу, Совету финансовой стабильности Азербайджана поручено, с указанием исполнителей и сроков исполнения, в течение месяца подготовить и утвердить более подробный и обширный план мероприятий, который будет охватывать нижеследующие мероприятия, указанные в приоритетах, предусмотренных в третьей стратегической цели "Стратегической дорожной карты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции" под названием "Упрощение доступа к финансам", и проинформировать об этом Президента Азербайджана:

- по приоритету 3.1, связанному с усовершенствованием механизмов финансирования сферы сельского хозяйства:

1. определение целей относительно потребностей сельского хозяйства в финансовых ресурсах;

2. рассмотрение возможности создания Фонда гарантирования кредитов;

3. разработка механизмов применения в сельском хозяйстве беззалоговых и инновационных кредитов;

4. расширение залоговой базы для кредитования;

5. повышение финансовой грамотности производителей сельскохозяйственной продукции;

6. разработка механизмов по управлению рисками, влияющими на аграрный сектор;

7. стимулирование направления кредитными организациями средств на кредитование сельскохозяйственного сектора;

- по приоритету 3.2, связанному с развитием агрострахования:

1. усовершенствование существующего законодательства в связи с системой сельскохозяйственного страхования;

2. оценка возможностей создания фонда по страхованию сельского хозяйства;

3. подготовка Реестра страховых случаев;

4. разработка механизмов возмещения материального ущерба производителям сельскохозяйственной продукции, нанесенного в связи с применением карантинного режима;

5. повышение страховой грамотности производителей сельскохозяйственной продукции;

- по приоритету 3.3, связанному с поощрением инвестиционных вложений в аграрную сферу:

1. оценка потребностей в аграрных инвестициях и разработка инвестиционных проектов;

2. улучшение инвестиционной среды в аграрной сфере.

Совету финансовой стабильности также поручено принять необходимые меры с целью обеспечения исполнения в 2017 году части указанного в настоящем распоряжении плана мероприятий, предусматривающей реализацию законодательных и институциональных реформ.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.