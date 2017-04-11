Определился еще один источник финансирования в Азербайджане торговых фестивалей

2017-04-11 19:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Половина доходов от услуг по возврату налога на добавленную стоимость (НДС) на товары, купленные в рамках торговых фестивалей в Азербайджане, будет передана министерству культуры и туризма для финансирования мероприятий в связи с организацией торговых фестивалей.

Соответствующее распоряжение о внесении поправок в «Порядок возврата НДС за товары, купленные на территории Азербайджана физическими лицами в период торговых фестивалей и не предусмотренные для коммерческих целей и производства» во вторник подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Стоимость услуг по возврату НДС на товары, купленные в рамках торговых фестивалей, составляет 20 процентов от возвращенного налога. Ранее вся сумма направлялась на формирование внебюджетных доходов министерства по налогам. Теперь же половина этой суммы будет отнесена к внебюджетным доходам минкультуры и туризма и будет использована для финансирования мероприятий в связи с организацией торговых фестивалей.