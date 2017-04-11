МИД Азербайджана: На Армению необходимо оказать международное давление

2017-04-11 16:45 | www.oxu.az | 2

На Армению должно быть оказано международное давление для того, чтобы заставить ее вывести войска с оккупированных азербайджанских территорий.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил на встрече с главой Сейма Польши Мареком Кухчиньским.

Министр проинформировал М.Кухчиньского о процессе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и требованиях 4 резолюций Совбеза ООН по данному конфликту.

A.M.

