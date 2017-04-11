Нагорно-карабахский конфликт оставался для ОБСЕ в 2016 г. приоритетом - отчет

2017-04-11 20:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Несмотря на активную эскалацию конфронтации вокруг Нагорного Карабаха и ограниченный прогресс в целом, ОБСЕ продолжает стремиться к мирному и долговременному урегулированию этого конфликта, говорится в ежегодном отчете организации за 2016 год.

Конфликты в регионе ОБСЕ продолжали доминировать в повестке дня организации в 2016 году, говорится в докладе. Возобновление эскалации насилия в нагорно-карабахском конфликте весной 2016 года потребовало активизации антикризисного управления, говорится в отчете. Германское председательство приложило значительные усилия в урегулирование этих и других конфликтов с целью укрепления форматов ОБСЕ для разрешения конфликтов и улучшения условий жизни людей, пострадавших от этих конфликтов, говорится в отчете.

Что касается нагорно-карабахского конфликта, председательство быстро отреагировало после эскалации боевых действий на линии соприкосновения в апреле 2016 года, проведя специальное заседание Постоянного совета и оказывая содействие реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в отношении расширения канцелярии личного представителя действующего председателя посла Анджея Каспшика и создания механизма расследования, говорится в документе. Председательство призвало к возобновлению процесса политических переговоров для урегулирования конфликта, говорится в документе.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)