Во Франции за оправдание джихада закрыли еще одну мечеть

2017-04-11 20:19 | www.trend.az | 3

Власти французского департамента Сена и Марна приняли решение о закрытии мечети в коммуне Торси, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Мечеть стала местом, где выступали за радикальную идеологию и побуждали к джихаду. Велись проповеди, враждебные по отношению к законам республики, разжигавшие ненависть к другим религиозным общинам - в первую очередь, к мусульманам-шиитам и иудеям", - приводит агентство выдержку из заявления главы МВД Франции Маттиаса Фекля.

В ходе проверки мечети выяснилось, что два имама "оказывали поддержку прихожанам мечети, которые были замешаны в террористической ячейке Cannes-Torcy". Это объединение считают одной из самых опасных организаций середины 1990-х годов, ответственной за целую серию террористических актов. Процесс по делу двух имамов начнется 20 апреля.

На прошлой недели глава МВД принял решение о закрытии мечети во французском департаменте Эро. Причиной такого решения стало то, что "глава мечети проповедовал радикальную идеологию, призывая к дискриминации и ненависти, а также к враждебности по отношению к другим".

Тогда же сообщалось, что мечеть стала пристанищем для склонных к экстремизму мусульман и служила местом встречи с людьми, поддерживающими вооруженный джихад в стране и стремящимся в иракско-сирийский регион.