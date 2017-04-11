В Минске задержали 10 чиновников по мэрии по подозрению во взятках

2017-04-11 21:47 | www.apa.az | 3

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии задержал десять должностных лиц Минского городского исполнительного комитета по подозрению в получении взяток. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Сергеем Барисевичем. Задержано и помещено под стражу десять человек", — говорится в сообщении.

По данным КГБ, задержанные подозреваются в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам) с подчиненными предприятиями.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве".