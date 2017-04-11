Рэпер 50 Cent ударил фанатку во время концерта – ВИДЕО

2017-04-11 17:33 | www.oxu.az | 3

Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent ударил фанатку во время концерта в Балтиморе. Видео инцидента опубликовал портал TMZ.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Музыкант наклонился к фанатам, чтобы поприветствовать их и пожать им руки. Внезапно одна из поклонниц схватила артиста и стащила со сцены.

От неожиданности он ударил женщину в грудь кулаком и поспешил вернуться на площадку. Чтобы загладить вину, он пригласил фанатку на сцену, где она станцевала вместе с музыкантами.

A.C.

