В Баку движение на специальных полосах будет запрещено

2017-04-11 17:45 | www.oxu.az | 3

Применение штрафов за пользование специальными полосами, предназначенными для движения транспорта в связи с IV Исламскими играми солидарности, еще не началось.

Как передает Oxu.Az, об этом lent.az заявил глава пресс-службы Главного управления государственной дорожной полиции Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, штрафование водителей за использование специальных полос начнется после установки соответствующих дорожных знаков. Установка знаков, скорее всего, начнется в начале мая.

Отметим, что Исламские игры солидарности пройдут в Баку с 12 по 22 мая.

A.M.

